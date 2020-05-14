Общество
РБКСечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
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с чего всё началось
На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. "Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли", - отметил он.Интерфакс07:59
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Общество
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В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
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Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
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Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
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Здоровье
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Ведущий патологоанатом Москвы ответил на упреки Запада якобы в занижении Россией смертности от COVID-19.
Ugpressa.ru 16:07
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Здоровье
Более 300 тысяч человек скончалось от коронавируса в мире
Как уточняется, число жертв составило 300 074. При этом всего зафиксировано более 4,4 миллиона человек, выздоровели почти 1,6 миллиона.
Вечерняя Москва 14:05
Политика
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
Здоровье
Инфекционист Сапронов заявил о стремительном течении коронавируса
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что еще утром человек на ногах, а уже к вечеру оказывается в палате интенсивной терапии.
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Общество
Цифровые пропуска на Сахалине ввели, чтобы не оплачивать обсервацию
Sakh.com стало известно об истинных причинах введения цифровых пропусков в Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 18:52
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек
Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Телеканал RTVI 16:16
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
ИА InterMedia вчера в 06:18
Экономика
В Самарской области увеличен прожиточный минимум
Установлена величина прожиточного минимума в Самарской области за первый квартал текущего года.
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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Происшествия
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Звеном газодымозащитной службы спасено пять человек, еще семь самостоятельно эвакуировались.
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Политика
Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США по делу о вмешательстве
ТАСС Президент США Дональд Трамп обратился с предложением вызвать в сенат для дачи показаний в рамках расследования выборов 2016 года экс-президента США Барака Обаму.
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
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Экс-глава «Локомотива»: Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников".
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Общество
Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
РИА Новости 19:47
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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