На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. "Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли", - отметил он.

с чего всё началось

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

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