Общество

РБКРБКСечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
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Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику

На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. "Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли", - отметил он.
Интерфакс07:59

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Сечин попросил не облагать налогами расходы «Роснефти» на генетические исследования

Коммерсантъ08:03

«Роснефть» предложила исключить из налогооблагаемой базы расходы компании на генетику

ТАСС08:35

Сечин попросил Путина не облагать налогами инвестиции «Роснефти» в генетику

Ведомости08:33

Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

РБК10:47

Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику

Интерфакс07:59

В России будут созданы три геномных центра мирового уровня

Вести.Ru07:38

Путин заслушает доклады о разработках в области генетических технологий

РИА Новости07:37
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Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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