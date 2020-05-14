Общество
РБКСечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
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с чего всё началось
На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. "Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли", - отметил он.Интерфаксвчера в 07:59
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Сечин попросил не облагать налогами расходы «Роснефти» на генетические исследования
Коммерсантъвчера в 08:03
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Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры о трансфере нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
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У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
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Общество
Для должников хотят сохранить прожиточный минимум
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, обязывающий кредиторов сохранять прожиточный минимум должникам.
Соловей.Инфо вчера в 05:30
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Дела завели из-за фото нацистов на сайте «Бессмертный полк»
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Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно?
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Мировой экономике спрогнозировали потери почти в 9 триллионов долларов
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Lenta.ru 01:13