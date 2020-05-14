Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику

Из распоряжения следует, что правительство предоставит "Роснефти" недвижимость для центра генетических исследований, компания создаст эту организацию в форме АНО и будет ее финансировать.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику

На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. "Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли", - отметил он.
Интерфакс07:59

Подробнее о событии

Сечин попросил Путина не облагать налогами инвестиции «Роснефти» в генетику

Ведомости08:33

Сечин анонсировал строительство биотехнологического кампуса

РИА Новости09:34

«Роснефть» предложила исключить из налогооблагаемой базы расходы компании на генетику

ТАСС08:35

Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

РБК10:47

Сечин попросил не облагать налогами инвестиции в генетические исследования

Известия08:16

Сечин попросил не облагать налогами расходы «Роснефти» на генетические исследования

Коммерсантъ08:03

Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику

Интерфакс07:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество

20 дней россиянин с коронавирусом пролежал в коме и выздоровел

Житель Свердловской области после заражения коронавирусом 20 дней пролежал в коме и выздоровел, рассказал глава региона Евгений Куйвашев в беседе с «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».
Live24 11:16
6
Технологии

Xiaomi представила свою кредитную карту

Xiaomi в сотрудничестве с UnionPay и GF Credit Card выпустила кредитную карту Xiaomi GF.
MobiDevices 09:33
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
116
Общество

Москвичей массово проверят на антитела к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы начнут массового тестировать на антитела к коронавирусу - будет использоваться метод иммуноферментного анализа.
Газета.Ru 11:16
1,6K
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
763
Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
638
Происшествия

В Адыгее на похоронах гости массово заразились коронавирусом

Газета.Ru 09:24
2
Общество

Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19, вызываемым коронавирусной инфекцией нового типа, в России остановлен, уже 11 дней прирост новых случаев незначительный, сообщила в четверг, 14 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 10:39
252
Кино

Герои повзрослеют: в пятом сезоне «Ривердейла» обещают скачок во времени

Popcornnews.ru 04:20
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
115
Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
1,4K
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя после комы

ProstoProSport вчера в 23:00
6
Здоровье

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан

С рабочим визитом в Дагестан прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Темирхан-Шура 02:52
22
Космос

Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды

Популярная механика 12 мая в 09:53
3
Игры

Экшен ATOM RPG Trudograd уже в раннем доступе Steam

Представители студии Atom Team сообщили о выпуске в ранний доступ в Steam постапокалиптической игры ATOM RPG Trudograd.
Vevby.ru вчера в 11:33
5
Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
179
Энергетика

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49
47
Фигурное катание

Загитова и Глейхенгауз проведут онлайн-тренировку

RT на русском вчера в 13:05
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
1,4K
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,5K
Армия и оружие

США назвали Россию и Китай противниками «первого уровня»

"На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников", - утверждают авторы RAND.
Газета.Ru 08:03
47
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
58
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
1,2K
Фигурное катание

Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
RT на русском вчера в 04:39
Экономика

Риски кризиса неплатежей растут

Более 60% компаний, которые подвержены риску банкротства и чьи контрагенты обанкротились, поддерживают такие предложения, следует из мониторинга ЦСР.
Ведомости 06:30
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
899
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
76
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное