Общество

РБКРБКСечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
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Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

РБК10:47

Глава Роснефти попросил президента освободить от налогов инвестиции компании в российскую генетику

Эхо Москвы09:03

Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику

Интерфакс07:59

Сечин попросил Путина не облагать налогами инвестиции «Роснефти» в генетику

Ведомости08:33

Сечин попросил не облагать налогами расходы «Роснефти» на генетические исследования

Коммерсантъ08:03

«Роснефть» предложила исключить из налогооблагаемой базы расходы компании на генетику

ТАСС08:35

Путин заслушает доклады о разработках в области генетических технологий

РИА Новости07:37
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Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
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Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа.
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Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
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Власти Республики Коми смягчили режим ограничений и разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
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На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
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В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
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Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, в ходе которого обсуждались меры противодействия распространению коронавируса, сообщает Минобороны РФ.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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