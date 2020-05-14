Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

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