Общество
РБКСечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
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Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Шоу-бизнес
Светлана Рожкова вылечилась от цирроза печени
Татарстан Сегодня 04:08
Здоровье
Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России
Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 12:31
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04
Космос
Новая комета SWAN приблизилась на максимальное расстояние к Земле
На максимально расстояние к Земле приблизилась новая комета, которая носит название SWAN, пишет The New York Times.
Аргументы и Факты 00:59
Футбол
Николич заключил контракт с «Локомотивом» на два года
Москва, 14 мая 2020, 18:01 — REGNUM «Локомотив» объявил о заключении контракта с сербским специалистом Марко Николичем.
REGNUM 11:01
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 13:51
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Авто
На новый кроссовер Genesis GV80 уже собрали почти 10 000 предзаказов
Напомним, что новый кроссовер Genesis GV80 дебютировал в январе текущего года. Серийное производство новинки планируется начать уже летом.
Тарантас Ньюс 08:22
Политика
Генеральный директор ВТО досрочно уйдет в отставку
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа.
Аргументы недели 13:22
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости вчера в 09:16
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
Общество
Жителям Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Власти Республики Коми смягчили режим ограничений и разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
ТАСС 13:10
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно?
На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 10:19
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, в ходе которого обсуждались меры противодействия распространению коронавируса, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 13:03
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 11 мая в 06:45
Финансы
Объем средств ФНБ в апреле сократился почти на 450 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле сократился на 449 млрд рублей и на 1 мая составил 12,406 трлн рублей, ликвидная часть составила 7,4% ВВП, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ.
ТАСС 13:16
Авто
Объявлена дата продаж нового Kia Sorento
Компания Kia определилась со временем вывода на рынок кроссовера Kia Sorento следующего поколения.
Новые автомобили 00:55
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39