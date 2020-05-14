На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. "Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли", - отметил он.

с чего всё началось

Из распоряжения следует, что правительство предоставит "Роснефти" недвижимость для центра генетических исследований, компания создаст эту организацию в форме АНО и будет ее финансировать.

Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику

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