На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. "Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли", - отметил он.

Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Авто BYD представит для Европы электрокар круче Tesla В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно. 215

Общество Эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии Специалист в области экологии Дэвид Лапола в интервью журналу Agence France-Presse предупредил человечество о возможном возникновении новой пандемии. 8

Космос Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах. 5

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,4K

Здоровье Главврачи назвали самые опасные заболевания при коронавирусе В ведомстве заявляли, что тяжёлые формы течения заболевания встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, а также у страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением.

Общество Собянин заявил о большем числе зараженных COVID в Москве В Москве количество зараженных коронавирусом значительно превышает 130 тыс. человек, так как выявлены не все случаи заболевания, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». 372

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 5,4K

Футбол Антон Миранчук отреагировал на уход Семина Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на уход Юрия Семина с поста главного тренера команды.

Общество Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно. 3,6K

Армия и оружие Власти ФРГ хотят сохранить атомное оружие США на своей территории В подтверждение своего мнения г-н Мютцених привел, в частности, высказывания президента США Дональда Трампа, который заявил, что атомное вооружение служит не только для ядерного устрашения, но может применяться и для наступательных действий.

Экономика ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). 36

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 784

Здоровье Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию. 98

Общество Лукашенко принял с докладом премьера Беларуси Об итогах работы национальной экономики за истекшие четыре месяца доложил 14 мая президенту Беларуси глава правительства Сергей Румас, сообщила пресс-служба главы государства. 1