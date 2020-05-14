На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. "Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли", - отметил он.

с чего всё началось

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на совещании у президента по развитию генетики попросил освободить инвестиции его компании в эту сферу от налогов, передает «Интерфакс».

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