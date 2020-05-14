Советник президента «Транснефти» Игорь Демин ответил на заявление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, который на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 12 мая, попросил почти вдвое снизить тарифы трубопроводной монополии, поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти.

с чего всё началось

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Общество «Яндекс» закрыл проект бесплатного домашнего тестирования на COVID-19 «Яндекс» прекратил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в рамках своего проекта «Помощь рядом».

Общество Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров). 2,6K

Общество В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. 5

Происшествия Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства. 222

Политика Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 796

Общество В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству РФ с предложением ввести для россиян пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии коронавируса. 2,2K

Армия и оружие NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки.

Культура Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.

Общество Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется». 5

Авто Renault представит новый Kaptur в России 21 мая Российский офис Renault определился с датой премьеры обновленного кроссовера Renault Kaptur — новинка дебютирует 21 мая 2020 года в формате онлайн-презентации.

Общество Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива». 43

Автоспорт Стала известна зарплата Даниэля Риккардо в McLaren После ухода из Renault в McLaren в 2021-м Даниэль Риккардо останется одним из самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1. Гонорар австралийца в Renault по официальным данным составляет 27,5 млн долларов.