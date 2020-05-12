Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Сделать котировку: нефтяной рынок может сбалансироваться к концу года

Известиявчера в 14:27

«Роснефть» просит смягчить банковскую политику в части кредитования

РЕН ТВвчера в 07:00

ФАС пока не получала обращений по изменению тарифов на прокачку нефти с учетом падения цен

ТАССвчера в 12:54

Сечин сообщил о сокращении инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд руб

РБКвчера в 09:40

Путин встретился с Сечиным

RT на русскомвчера в 07:17

«Роснефть» прокачивает право на скидку

Коммерсантъвчера в 14:09

«Роснефть» оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году

РИА Новостивчера в 07:22
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Общество

Главврач назвал число находящихся в Коммунарке пациентов

Известия 01:50
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Общество

В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
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Общество

России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
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Кино

Определен самый популярный фильм в период самоизоляции

Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Политика

Белый дом подтвердил решение Пенса лично не встречаться с Трампом

Вице-президент США Майкл Пенс принял решение лично не встречаться с американским лидером Дональдом Трампом.
ТАСС вчера в 15:37
Происшествия

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

На востоке Москвы в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:13
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
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Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель.
Банки.ру вчера в 01:22
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Общество

На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие

Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 46, большинство из них - приезжие, сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
РИА Новости 01:15
Общество

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
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Здоровье

Врачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников

Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа.
REGNUM 01:36
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
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Происшествия

Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах

Известия вчера в 07:13
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Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 15:40
388
Общество

Расширены категории семей, которые получат поддержку семей с детьми

Согласно Указу Президента России, расширены формы поддержки семей с детьми.
Шахтинские известия вчера в 10:51
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Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Гаджеты

Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro

Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
The GEEK вчера в 11:21
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Общество

СМИ: Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США

Саудовские супертанкеры, прибывшие к побережью США, испытывают сложности с разгрузкой нефти.
RT на русском 02:19
Общество

Малышева объяснила, как правильно носить перчатки

Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Instagram объяснила, как правильно носить перчатки, чтобы защититься от коронавируса.
Рамблер 02:13
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Происшествия

В Кузбассе за сутки утонули двое детей

Сибдепо 02:10
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Здоровье

В Чечне умер от коронавируса замглавврача скорой помощи

Московский Комсомолец 01:17
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Экономика

Мало воздуха: цены на перелеты по России начали расти

Авиакомпании поднимают цены на перелеты по России, несмотря на фатальное падение спроса. Об этом «Известиям» сообщили в билетных сервисах.
Известия вчера в 17:01
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Общество

Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости вчера в 15:33
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Шоу-бизнес

Танцующий миллионер Джанлука Вакк скоро впервые станет папой

Миллионер Джанлука Вакк, которому уже за пятьдесят, не перестает удивлять публику.
Татарстан Сегодня 11 мая в 02:39
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Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений

Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11 мая в 09:14
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