Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
Политика
Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Газета.Ru 03:59
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
В Калужской области за день четыре человека умерли от коронавируса
За вторник, 12 мая, в Калужской области подтвердили ещё четыре смерти от коронавируса.
Калужский перекресток вчера в 14:46
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Происшествия
Прибывшего на Урал сибиряка оправдали за нарушение самоизоляции
Советский суд Челябинска вынес постановление о прекращении административного дела в отношении прибывшего из Омска специалиста, на которого полиция составила протокол о "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".
Российская газета 03:15
Финансы
Прибыль банка «Открытие» сократилась почти в 28 раз с началом кризиса
В первом квартале 2020 года банк «Открытие», принадлежащий ЦБ, показал прибыль в 823 млн руб. в сравнении с 23 млрд руб. за тот же период годом ранее, свидетельствует отчетность банка по МСФО.
РБК 04:23
Здоровье
Докторов тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
До сих пор не все понимают настоящую опасность этой инфекции Российские доктора с тревогой ждут середины мая, когда станет понятно, как повлияли майские праздники на развитие эпидемии коронавируса.
Pro Город Владимир 03:00
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
Общество
Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для семей с детьми
Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Вести Татарстан 11 мая в 10:35
Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
Здоровье
ФОМС: Медпомощь обязаны оказать без теста на COVID-19
В ФОМС пояснили, что некоторые медицинские организации требуют от пациентов справку об отрицательных результатах теста на COVID-19.
Российская газета 04:21
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
Вести.Ru вчера в 23:02
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
В Москве «Ночь в музее» впервые пройдёт в онлайн-формате
RT на русском 04:30
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
Глава Xiaomi Лей Цзун, неоднократно призывавший пользователей переходить на смартфоны компании, собственнолично предпочитает пользоваться продукцией Apple.
NewInform 04:19
Политика
Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla
Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния позволить официально возобновить работу единственного в стране автомобильного завода Tesla.
Ведомости вчера в 12:37
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
Общество
В Уфе воспитательница приюта унижала детей на камеру
В одном из социальных приютов в Уфе дети ежедневно подвергаются унижениям со стороны воспитательницы.
Горобзор.ру 00:56