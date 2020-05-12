Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Сделать котировку: нефтяной рынок может сбалансироваться к концу года

Известия14:27

«Роснефть» прокачивает право на скидку

Коммерсантъ14:09

«Роснефть» просит смягчить банковскую политику в части кредитования

РЕН ТВ07:00

Сечин сообщил о сокращении инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд руб

РБК09:40

Путин встретился с Сечиным

RT на русском07:17

ФАС пока не получала обращений по изменению тарифов на прокачку нефти с учетом падения цен

ТАСС12:54

«Роснефть» оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году

РИА Новости07:22
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Общество

Госдума приняла «антикоронавирусный» законопроект о ЕГЭ

Государственная дума в первом чтении приняла «антикоронавирусный» законопроект, по которому правительство России сможет в период пандемии приравнять результаты школьной промежуточной аттестации к результатам ЕГЭ и дать возможность абитуриентам поступать по ним в вузы.
Lenta.ru 12:33
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Культура

У Новосибирской области появится свой гимн

Минкульт Новосибирской области объявил конкурс по созданию гимна региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Коммерсантъ Новосибирск 05:58
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
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Общество

В США дали новый прогноз по числу жертв коронавируса

Егор Алеев / ТАСС В США к началу августа число жертв коронавируса достигнет 147 тысяч человек.
РЕН ТВ 18:58
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru 08:40
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа

Как рассказывает актриса, они с Ильёй учились в одной школе, он стал её первой любовью, и всё это в итоге вылилось в закономерную свадьбу.
Bimru.ru 13:50
Происшествия

На мэра Инты завели уголовное дело

По материалам прокуратуры и федеральной службы безопасности в отношении руководителя администрации городского округа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.
КП - Сыктывкар 06:49
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Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
17
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Здоровье

В Оренбуржье выявили 57 новых случаев коронавируса

За истекшие сутки в Оренбургской области выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Orenburg.media 07:46
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Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье

RuNews24.ru 14:18
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Технологии

Глава NVIDIA готовится к презентации самой крупной в мире видеокарты

Пресс-служба NVIDIA заинтриговала подписчиков в соцсетях, распространив заявление основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга о том, что во время презентации 14 мая он покажет самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
Goroday.ru 21:03
Здоровье

За сутки в Китае выявили 15 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в Китае было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей.
Газета.Ru 21:53
Происшествия

На Шри-Ланке российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков

Сотруднику зоопарка Ростова-на-Дону Александру Игнатенко грозит штраф в размере 3 млн рублей или 40 лет тюрьмы за сбор насекомых на Шри-Ланке, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 15:54
6
Армия и оружие

В Сирии жестоко раскритиковали С-300 и действия России

Avia.pro вчера в 23:41
Общество

В Красноярском крае вводят масочный режим

Красноярск, 12 мая 2020, 14:26 — REGNUM Режим ношения масок введён в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 12 мая в региональном правительстве.
REGNUM 07:26
73
Общество

Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости 19:05
7
Политика

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском вчера в 13:09
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Общество

Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
RuNews24.ru вчера в 12:14
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Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости 20:21
Общество

В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
Областная газета 03:35
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Происшествия

В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ

Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
Путешествия

В Турции ввели тестирование на коронавирус при въезде в страну

Власти Турции решили ввести с июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Нури Мехмет Эрсой изданию Hurriyet.
Взгляд.ру 09:26
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Происшествия

Около Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,6

РБК 20:36
Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru 05:49
Технологии

Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК

Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня вчера в 03:53
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