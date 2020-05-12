Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

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