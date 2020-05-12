Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Гаджеты
Представлены новые модели телефонов Nokia 125 и Nokia 150
Размер устройства равняется 132 x 50,5 x 15 мм, вес — 91,3 г. В 2016 году Nokia 150 стал самым первым телефоном, представленным HMD Global после получения прав бренда Nokia.
OAnews 07:05
Политика
В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы
Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском вчера в 13:09
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог, заразившаяся коронавирусом
Врач-реаниматолог калининградской областной клинической больницы, заразившаяся коронавирусом, умерла на 66-м году жизни.
ТАСС 14:24
Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Общество
Выявлена доля москвичей без масок и перчаток в городе
По его данным, 30 процентов жителей города не носили средства индивидуальной защиты или носили только маски в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях столицы.
Lenta.ru 14:27
Общество
ФАС сообщила о жалобах россиян на дефицит и рост цен на перчатки
«ФАС фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на перчатки»,— подтвердили агентству в службе.
Коммерсантъ 12:45
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру вчера в 10:06
Авто
Lada Vesta получила новые опции комфорта
Седан LADA Vesta в комплектации Comfort/Multimedia получил подогрев и обивку руля из эко-кожи.
Автоновости дня 08:41
Политика
Пескова госпитализировали с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
Футбол
Месси решился на кардинальную смену имиджа
Полузащитник «Барселоны» Лионель Месси кардинально сменил имидж после окончания карантина.
RT на русском 14:16
Шоу-бизнес
Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей вчера в 03:11
Политика
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что заболел COVID-19.
РИА Новости 08:26
Игры
Тони Хоук подтвердил переиздания первых Tony Hawk’s Pro Skater
Сегодня поклонники получили от скейтбордиста сообщение: Хоук официально подтвердил, что готовит переиздания первой и второй частей Tony Hawk's Pro Skater — с оригинальными локациями, героями и классическим саундтреком.
Игромания.ру 11:35
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Общество
Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии против решения властей
Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск объявил о возобновлении работы заводов по производству электрокаров в Калифорнии.
Москва 24 03:23
Политика
Трамп призвал ФРС перейти к отрицательным ставкам
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) воспользовалась инструментом отрицательных процентных ставок в целях поддержки экономики, как это делают другие страны.
Взгляд.ру 12:05
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск 06:27
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
В США подан коллективный иск против IKEA
В США подан коллективный иск против шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA.
Коммерсантъ 14:10