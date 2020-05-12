Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Политика
Песков рассказал, когда последний раз контактировал с Путиным
YA62.ru вчера в 08:57
Армия и оружие
Россия жестко ответила на военные учения Японии и США
Территория новостей вчера в 07:46
Здоровье
В США повышен прогноз по смертности от коронавируса
Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 20:56
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Певица Татьяна Буланова сообщила изданию "СтарХит" об ухудшении самочувствия после выписки из медучреждения.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Кино
Определён самый популярный фильм на самоизоляции
Life.ru вчера в 21:21
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Здоровье
Врачи борются за жизни 8 омичей с коронавирусом
Доктора 11-й горбольницы борются за их жизни. Об этом сообщила министр здравоохранения Ирина Солдатова.
12 Канал Омск вчера в 23:01
Единоборства
Дана Уайт: Хабиб и Гэтжи подерутся летом на «Бойцовском острове»
Глава UFC Дэна Уайт рассказал, где может пройти поединок между представителем США Джастином Гэтжи и чемпионом организации, российской бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
Vprognoze.ru вчера в 17:16
Общество
Раскрыта опасность покупок через интернет
Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 19:45
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости вчера в 13:01
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Общество
ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс
Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.
РБК 00:00
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 15:22
Культура
Три способа сделать первый рабочий день — 12 мая — интересным. Рекомендации URA.RU
Начало рабочей недели должно быть бодрым. Мы знаем, что вам нравятся наши рекомендации экспресс-зарядок.
URA.Ru 11 мая в 23:30
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru вчера в 18:31
Здоровье
Врач объяснил, почему инфекционисты в «красной зоне» заражаются редко
Врачи-инфекционисты редко болеют КОВИД, если они правильно подготовлены к работе в «красной зоне», рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов.
Невские Новости вчера в 22:50
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Коммерсантъ вчера в 23:05
Происшествия
На Шри-Ланке российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков
Сотруднику зоопарка Ростова-на-Дону Александру Игнатенко грозит штраф в размере 3 млн рублей или 40 лет тюрьмы за сбор насекомых на Шри-Ланке, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 15:54
Единоборства
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
RT на русском вчера в 12:53
Политика
Трамп нашел способ наказать Китай
Ранее стало известно, что желание США наказать Китай за коронавирус возмутило Пекин, так что руководство страны готово пойти на обострение конфликта и даже разорвать первую фазу торгового соглашения.
Lenta.ru вчера в 23:16
Футбол
Хусаинов предложил не объявлять чемпиона России
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказался о вероятном досрочном завершении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.
Газета.Ru вчера в 15:35
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Общество
Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО
Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования.
32CARS.ru вчера в 12:37
Спорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру вчера в 13:04