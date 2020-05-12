Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Здоровье В США повышен прогноз по смертности от коронавируса Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 2,5K

Шоу-бизнес Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем Певица Татьяна Буланова сообщила изданию "СтарХит" об ухудшении самочувствия после выписки из медучреждения.

Происшествия США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези. 634

Общество Раскрыта опасность покупок через интернет Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм». 1

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 421

Общество ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 2,8K

Общество Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок "Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. 246

Здоровье Врач объяснил, почему инфекционисты в «красной зоне» заражаются редко Врачи-инфекционисты редко болеют КОВИД, если они правильно подготовлены к работе в «красной зоне», рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

Политика Трамп нашел способ наказать Китай Ранее стало известно, что желание США наказать Китай за коронавирус возмутило Пекин, так что руководство страны готово пойти на обострение конфликта и даже разорвать первую фазу торгового соглашения. 6

Футбол Хусаинов предложил не объявлять чемпиона России Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказался о вероятном досрочном завершении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.

Экономика Роман Абрамович выходит из леса RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. 4