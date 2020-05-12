Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Сделать котировку: нефтяной рынок может сбалансироваться к концу года

Известия14:27

«Роснефть» прокачивает право на скидку

Коммерсантъ14:09

«Роснефть» оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году

РИА Новости07:22

Сечин сообщил о сокращении инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд руб

РБК09:40

Путин встретился с Сечиным

RT на русском07:17

«Роснефть» просит смягчить банковскую политику в части кредитования

РЕН ТВ07:00

ФАС пока не получала обращений по изменению тарифов на прокачку нефти с учетом падения цен

ТАСС12:54
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Общество

Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО

Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования.
32CARS.ru 12:37
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
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Футбол

Хавбек «Вулверхэмптона» нарушил карантин в компании красоток из британского реалити-шоу

Metaratings 15:01
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
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Общество

На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России

Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
1,6K
Наука

Чайки предпочли освоенные людьми районы

Экологи выяснили, что средиземноморские чайки приспособились к антропогенной среде и предпочитают ее природной.
N+1 09:20
Фигурное катание

ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.
Реальное время 03:36
Шоу-бизнес

«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников

На фото 32-летняя супруга шоумена Гарика Харламова позирует у холодильника в боди телесного цвета и джинсовых шортах.
Пятый канал вчера в 23:20
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Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
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Происшествия

В Якутске возбудили уголовное дело против главы управления ветеринарии

Якутск, 12 мая 2020, 17:15 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении главы управления ветеринарии Якутска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
REGNUM 10:15
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
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Армия и оружие

Boeing впервые показала новейший истребитель F/A-18 Block III Super Hornet

По сообщению пресс-службы компании Boeing, на производственных мощностях собран первый истребитель новой модификации палубного истребителя F/A-18 Block III Super Hornet, который в скором времени получит на вооружение американский флот.
Военное дело 06:52
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Культура

Музыку к игре Assassin’s Creed Valhalla напишет композитор «Викингов»

Вашингтон, 12 мая 2020, 22:23 — REGNUM Композитор сериала «Викинги» Айнар Селвик, известный как Квитрафн, работает над созданием саундтрека Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM 15:23
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Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
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Общество

На видео наглядно показали скорость распространения коронавируса

Газета DAILY 15:11
Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
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Общество

Канцлер Австрии анонсировал отмену контроля на границе с Швейцарией

Как сообщает телеканал SRF, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о возможной отмене контроля на границе с Швейцарией, введенного из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:15
Армия и оружие

Лидер Афганистана приказал силовикам перейти к борьбе с «Талибаном»

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
Известия 11:56
1
Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
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Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
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Транспорт

Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Авто

В России ужесточат требования ввоза праворульных машин

Правила ввоза в Россию автомобилей с правым рулем будут ужесточены с 1 июля 2020 года согласно новому техническому регламенту Таможенного союза в части получения свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.
Южный автомобиль 10 мая в 08:12
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Общество

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
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Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
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Общество

Обязательный масочный режим могут ввести в Иркутской области с 20 мая

В Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте с 20 мая.
Областная газета (г. Иркутск) 04:58
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Игры

Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios

News.ru 09:39
Здоровье

Названа доля пациентов старше 65 лет с коронавирусом в Забайкалье

В моностационарах для пациентов с подтверждённым коронавирусом в Забайкальском крае около 16,5% людей старше 65 лет, сообщили «МК в Чите» в оперативном штабе по борьбе с эпидемией в регионе.
Московский Комсомолец Чита 02:51
Армия и оружие

Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике

ФАН 05:33
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