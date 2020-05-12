Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Коммерсантъвчера в 08:01

Сечин сообщил о сокращении инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд руб

РБКвчера в 09:40

Роснефть просит государство помочь во взаимоотношениях с банками

Эхо Москвывчера в 10:05

Сделать котировку: нефтяной рынок может сбалансироваться к концу года

Известиявчера в 14:27

Глава «Роснефти» попросил у Путина рассмотреть возможность увеличения лимитов на кредитора

ТАССвчера в 07:27

«Роснефть» просит смягчить банковскую политику в части кредитования

РЕН ТВвчера в 07:00

«Роснефть» оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году

РИА Новостивчера в 07:22
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Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом

Pravda.Ru вчера в 09:31
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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 11 мая в 16:10
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings вчера в 13:41
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Политика

Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Политика

Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости вчера в 15:33
2
Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
1,1K
Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Экономика

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

В Национальном бюро кредитных история (НБКИ) указывают, что в апреле гражданам одобряли лишь около 20% заявок на кредит, что является минимальным показателем с 2017 года, когда эксперты начали вести соответствующую статистику.
РБК 01:31
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,1K
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
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Общество

Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО

Согласно новым поправкам в закон об ОСАГО, в скором времени будут учитываться количество штрафов за нарушение правил дорожного движения и управление авто в состоянии опьянения.
32CARS.ru вчера в 12:37
2
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
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Кино

Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана

Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта.
Kinonews.ru вчера в 13:41
Общество

По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время 11 мая в 09:10
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Происшествия

Беглов назвал возможную причину пожара в петербургской больнице

РИА Новости вчера в 11:05
Происшествия

В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса

Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
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Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском вчера в 12:53
Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета вчера в 08:57
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Кино

Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

Piter.tv вчера в 04:55
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Гаджеты

Названы характеристики iPhone 12

Live24 вчера в 02:31
Фигурное катание

Экс-тренер группы Тутберидзе впервые высказался о переходе к Плющенко

Бывший тренер группы прославленного специалиста Этери Тутберидзе Сергей Розанов в своем Instagram впервые высказался о переходе на работу в команду неоднократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Газета.Ru вчера в 17:16
Здоровье

Врачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников

Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа.
REGNUM 01:36
33
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
3K
Гаджеты

Новая версия Windows 10 уже появляется на ПК

Новая версия операционной системы Windows 10 уже появляется на ПК. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:54
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Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
199
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
2,1K
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