Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Шоу-бизнес
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Pravda.Ru вчера в 09:31
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 11 мая в 16:10
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings вчера в 13:41
Политика
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Политика
Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Экономика
Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов
В Национальном бюро кредитных история (НБКИ) указывают, что в апреле гражданам одобряли лишь около 20% заявок на кредит, что является минимальным показателем с 2017 года, когда эксперты начали вести соответствующую статистику.
РБК 01:31
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
Общество
Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО
Согласно новым поправкам в закон об ОСАГО, в скором времени будут учитываться количество штрафов за нарушение правил дорожного движения и управление авто в состоянии опьянения.
32CARS.ru вчера в 12:37
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Кино
Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана
Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта.
Kinonews.ru вчера в 13:41
Общество
По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки
Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время 11 мая в 09:10
Происшествия
Беглов назвал возможную причину пожара в петербургской больнице
РИА Новости вчера в 11:05
Происшествия
В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Единоборства
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
RT на русском вчера в 12:53
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета вчера в 08:57
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv вчера в 04:55
Гаджеты
Названы характеристики iPhone 12
Live24 вчера в 02:31
Фигурное катание
Экс-тренер группы Тутберидзе впервые высказался о переходе к Плющенко
Бывший тренер группы прославленного специалиста Этери Тутберидзе Сергей Розанов в своем Instagram впервые высказался о переходе на работу в команду неоднократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Газета.Ru вчера в 17:16
Здоровье
Врачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа.
REGNUM 01:36
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Гаджеты
Новая версия Windows 10 уже появляется на ПК
Новая версия операционной системы Windows 10 уже появляется на ПК. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:54
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06