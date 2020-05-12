Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Москвичи смогут получить цифровой пропуск по SMS
Жители Москвы смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу с помощью SMS на номер 7377.
Известия 12:35
Авто
Продажи новых автомобилей в апреле в России упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 05:00
Политика
Госдума одобрила ужесточение законодательства о выборах
Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили пакет поправок, согласно которым принимать участие в выборах запрещается лицам, имеющим судимости по 50 статьям Уголовного кодекса.
ЗакC.Ру 10:50
Шоу-бизнес
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru 09:31
Происшествия
В состоянии дефекта: причиной трагедии мог стать аппарат ИВЛ
Предварительные результаты расследования причин трагедии указывают на то, что роковой могла стать неисправность одного из аппаратов ИВЛ в реанимационном блоке.
Известия 13:22
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
BFM.ru 13:14
Общество
Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России
Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
Хоккей
«Сочи» расторг контракт с Щитовым
«Сочи» и защитник Никита Щитов решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
LiveResult.Ru 10:30
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН вчера в 21:57
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Игры
Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam
Космическая стратегия Stellaris временно появилась в бесплатном доступе на Steam.
Дни24 08:49
Авто
Роскошный Hongqi E115 показали на фото без камуфляжа
Ранее Hongqi обновил внедорожник HS7.
CarsWeek.ru 07:05
Политика
Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом
Политсовет 08:34
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:04
Автоспорт
Сайнс в ближайшие часы подпишет контракт с «Феррари»
"Феррари" официально объявила об уходе Феттеля в конце сезона "Феррари" сделала Феттелю второе предложение Леклер назвал пилота, которого хотел бы позвать в "Феррари" на место Феттеля Феттель считает насмешкой предложение "Феррари" по новому контракту Сироткин: Феттель не справляется с задачей оставаться лидером "Феррари"
Metaratings 11:59
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
Футбол
Савин: «„Крылья Советов“ наказали Фролова на 1,4 миллиона рублей»
Блогер Евгений Савин назвал сумму, на которую оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов» за высказывания в адрес власти.
Бомбардир.ру 08:18
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Шоу-бизнес
«Илья меня любил»: Екатерина Климова чувствует вину перед бывшим мужем
В разговоре с Борисом Корчевниковым Климова честно созналась: чувствует свою вину перед бывшим мужем до сих пор, а их расставание было очень эмоциональным.
Bimru.ru 04:51
Политика
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Британская газета Financial Times должна пояснить, на основании каких данных было сделано заявление о том, что в России число жертв коронавируса на 70 процентов выше официальных данных.
Lenta.ru 11:42
Общество
Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии против решения властей
Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск объявил о возобновлении работы заводов по производству электрокаров в Калифорнии.
Москва 24 03:23
Здоровье
В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса
Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру 12:54
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Происшествия
В Воронеже скончался пятнадцатый пациент с коронавирусом
Воронеж, 12 мая 2020, 20:00 — REGNUM Пятнадцатый пациент с положительным анализом на коронавирус скончался в Воронежской области, об этом сообщили в региональном оперштабе 12 мая.
REGNUM 13:00
Общество
Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским
Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина.
Коммерсантъ 09:50
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29