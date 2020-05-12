Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

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Сечин сообщил о сокращении инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд руб

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Роснефть просит государство помочь во взаимоотношениях с банками

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Путин встретился с Сечиным

RT на русском07:17

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РЕН ТВ07:00

«Роснефть» оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году

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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
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«Сочи» и защитник Никита Щитов решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
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Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
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Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
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Космическая стратегия Stellaris временно появилась в бесплатном доступе на Steam.
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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
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Блогер Евгений Савин назвал сумму, на которую оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов» за высказывания в адрес власти.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
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Британская газета Financial Times должна пояснить, на основании каких данных было сделано заявление о том, что в России число жертв коронавируса на 70 процентов выше официальных данных.
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Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии против решения властей

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В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
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Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина.
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Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

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