Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
Вести.Ru вчера в 23:02
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings вчера в 13:41
Здоровье
Ученые спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Новосибирске
Математики спрогнозировали распространение коронавируса и его пик в Новосибирской области.
Atas.info вчера в 23:24
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Происшествия
Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами
РИА Новости вчера в 23:16
Политика
Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать дистанцию на заседаниях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать дистанцию и другие меры защиты от коронавируса на заседаниях парламента.
Daily Storm вчера в 06:58
Армия и оружие
В сирийском Идлибе закидали камнями российские и турецкие бронемашины
Московский Комсомолец вчера в 17:31
Здоровье
Наталья Комарова рассказала, какие ограничения продолжают действовать в Югре
Югорчанам разъяснили, какие ограничения продолжают действовать в регионе.
Югра-ТВ вчера в 09:53
Здоровье
Скворцова рассказала о ротации медиков ФМБА для борьбы с коронавирусом
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) перемещает медиков, прошедших курс по лечению инфекционных заболеваний, из региона в регион, где есть потребность в специалистах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:49
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM 11 мая в 20:26
Армия и оружие
Лидер Афганистана приказал силовикам перейти к борьбе с «Талибаном»
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
Известия вчера в 11:56
Здоровье
Врачи борются за жизни 8 омичей с коронавирусом
Доктора 11-й горбольницы борются за их жизни. Об этом сообщила министр здравоохранения Ирина Солдатова.
12 Канал Омск вчера в 23:01
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В 2020-2021 годах Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.
РБК 00:12
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Экономика
Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд
Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Коммерсантъ вчера в 08:17
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ вчера в 13:21
Технологии
Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt
Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета 11 мая в 13:41
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru вчера в 14:04
Общество
Вирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса
Эффективное лекарство для лечения COVID-19 может появиться уже в начале осени 2020 года.
BFM.ru 00:16
Политика
Премьер-министр Украины допустил продление карантина на новый срок
Ранее Шмыгаль уже допускал, что карантин будет продлен и после 22 мая с последующим поэтапным снятием ограничений.
РБК вчера в 04:30
Общество
СПЧ готовит законопроект о переводе «дадинской» статьи из УК в КоАП
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи за неоднократное нарушение правил митинга (статья 212.1 УК РФ) из уголовного кодекса в административный.
Znak.com вчера в 21:07
Общество
Первый российский танкер типа «Афрамакс» спущен на воду
Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» спущен на воду со стапеля судоверфи «Звезда» в Приморском крае.
Полит.ру вчера в 09:04
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Армия и оружие
Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая
Военное дело вчера в 06:56
Технологии
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 16:12
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости вчера в 03:58