Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Сделать котировку: нефтяной рынок может сбалансироваться к концу года

Известиявчера в 14:27

«Роснефть» оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году

РИА Новостивчера в 07:22

Роснефть просит государство помочь во взаимоотношениях с банками

Эхо Москвывчера в 10:05

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Коммерсантъвчера в 08:01

Глава «Роснефти» попросил у Путина рассмотреть возможность увеличения лимитов на кредитора

ТАССвчера в 07:27

«Роснефть» просит смягчить банковскую политику в части кредитования

РЕН ТВвчера в 07:00

Сечин сообщил о сокращении инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд руб

РБКвчера в 09:40
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Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
2,6K
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
4
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings вчера в 13:41
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Здоровье

Ученые спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Новосибирске

Математики спрогнозировали распространение коронавируса и его пик в Новосибирской области.
Atas.info вчера в 23:24
4
Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
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Происшествия

Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами

РИА Новости вчера в 23:16
Политика

Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать дистанцию на заседаниях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать дистанцию и другие меры защиты от коронавируса на заседаниях парламента.
Daily Storm вчера в 06:58
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Армия и оружие

В сирийском Идлибе закидали камнями российские и турецкие бронемашины

Московский Комсомолец вчера в 17:31
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Здоровье

Наталья Комарова рассказала, какие ограничения продолжают действовать в Югре

Югорчанам разъяснили, какие ограничения продолжают действовать в регионе.
Югра-ТВ вчера в 09:53
Здоровье

Скворцова рассказала о ротации медиков ФМБА для борьбы с коронавирусом

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) перемещает медиков, прошедших курс по лечению инфекционных заболеваний, из региона в регион, где есть потребность в специалистах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:49
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM 11 мая в 20:26
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Армия и оружие

Лидер Афганистана приказал силовикам перейти к борьбе с «Талибаном»

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
Известия вчера в 11:56
1
Здоровье

Врачи борются за жизни 8 омичей с коронавирусом

Доктора 11-й горбольницы борются за их жизни. Об этом сообщила министр здравоохранения Ирина Солдатова.
12 Канал Омск вчера в 23:01
2
Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В 2020-2021 годах Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.
РБК 00:12
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
2,9K
Экономика

Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Коммерсантъ вчера в 08:17
96
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
1,2K
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ вчера в 13:21
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Технологии

Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt

Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета 11 мая в 13:41
4
Спорт

Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева

Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru вчера в 14:04
Общество

Вирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса

Эффективное лекарство для лечения COVID-19 может появиться уже в начале осени 2020 года.
BFM.ru 00:16
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Политика

Премьер-министр Украины допустил продление карантина на новый срок

Ранее Шмыгаль уже допускал, что карантин будет продлен и после 22 мая с последующим поэтапным снятием ограничений.
РБК вчера в 04:30
3
Общество

СПЧ готовит законопроект о переводе «дадинской» статьи из УК в КоАП

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи за неоднократное нарушение правил митинга (статья 212.1 УК РФ) из уголовного кодекса в административный.
Znak.com вчера в 21:07
Общество

Первый российский танкер типа «Афрамакс» спущен на воду

Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» спущен на воду со стапеля судоверфи «Звезда» в Приморском крае.
Полит.ру вчера в 09:04
17
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
2K
Армия и оружие

Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая

Военное дело вчера в 06:56
10
Технологии

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 16:12
1
Культура

Россиянам на изоляции раскроют тайны памяти и покажут концерт Лободы

Lenta.ru 00:00
1
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости вчера в 03:58
8
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