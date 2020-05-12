Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 06:15
Космос
Ученые оценили возможность образования жизни на Марсе
Отмечается, что на поверхности Марса могут появляться и сохранять от 6 часов до нескольких дней соляные растворы, но их температура слишком низкая, чтобы говорить о возможности жизни.
Mockva.ru 11 мая в 20:01
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Конору Макгрегору: Держись подальше от бутылки
Потерпевший поражение на турнире UFC 249 Тони Фергюсон заметил комментарий о себе Конора Макгрегора.
Allboxing.ru 00:09
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Общество
Законопроект о наказании чиновников за оскорбление внесли в Госдуму
Законопроект о наказании чиновников за оскорбление внесли в Госдуму.
Piter.tv вчера в 03:08
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Общество
В Петербурге заболеваемость пневмонией в 5,5 раз выше среднего
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Петербурге в 5,5 раз вырос показатель заболеваемости пневмонией.
REGNUM 05:18
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
Происшествия
Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове
В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
Шоу-бизнес
Влад Соколовский заразился коронавирусом
Вокруг ТВ 11 мая в 19:22
Общество
Мишустин поставил задачу скорейшей выплаты положенных медикам надбавок
Выплатить причитающиеся медикам надбавки за работу в условиях пандемии COVID-19 не дожидаясь даты зарплат, поставил задачу глава кабинета министров России Михаил Мишустин 13 мая на совещании по социально-экономической ситуации в стране.
ИА Красная Весна 05:48
Общество
Госдума во втором чтении приняла закон о реформе полиса ОСАГО
Депутаты Государственной думы РФ во втором чтении приняли новые поправки к закону о реформировании страхового полиса ОСАГО.
Car.ru вчера в 14:50
Фигурное катание
Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
RT на русском 04:39
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Общество
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании Госдумы, оценил ситуацию с распространением коронавируса и рассказал об отличиях новой инфекции, с которой столкнулась Россия вместе со всем миром.
Российская газета 06:20
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Происшествия
В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья
Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
Происшествия
Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов
Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19
Общество
Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы
Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
Экономика
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес
Инсайдер: даже после похудения Адель стыдится своей внешности
После развода с мужем Адель начала стремительно терять в весе.
Woman.ru 06:04
Политика
Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
РИА Новости 05:51
Общество
Где в Тульской области нашли больных с коронавирусом: карта на 11 мая
К 11 мая в Тульской области подтвердили 86 новых случаев коронавируса, таким образом число заболевших Covid-19 в регионе достигло 1881.
Тульская пресса 11 мая в 04:39
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Космос
Орбитальный беспилотник X-37B готовится к новому полёту
Отдельно министр отметила, что на борту орбитального беспилотника в его шестом полёте будет проведено больше экспериментов, чем во время предыдущих полетов X-37.
ANNA-News 10 мая в 11:09
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня вчера в 10:40
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13