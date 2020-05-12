Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Общество В России перенесут сроки проведения ЕГЭ В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили в Минпросвещения. 59

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Происшествия В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре. 619

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