Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Газета.Ru 12:54
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости вчера в 15:30
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Общество
Лукашенко заявил, что Россия и Запад переняли метод Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в борьбе с коронавирусом Европа и Россия все равно обратились к методу, который с самого начала избрал он.
Городовой 07:48
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Технологии
Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты
Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты, сообщило во вторник агентство Mehr.
РИА Новости 11:43
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Здоровье
На Украине заявили о второй волне коронавируса
Губернатор Винницкой области Украины Владислав Скальский заявил о признаках второй волны коронавируса в регионе.
Lenta.ru 11:10
Киберспорт
В Steam бесплатно раздают игру в духе классических частей GTA
В онлайн-магазине Steam очередная бесплатная раздача.
Российская газета 03:52
Происшествия
В Воронеже скончался пятнадцатый пациент с коронавирусом
Воронеж, 12 мая 2020, 20:00 — REGNUM Пятнадцатый пациент с положительным анализом на коронавирус скончался в Воронежской области, об этом сообщили в региональном оперштабе 12 мая.
REGNUM 13:00
Общество
Глава Дагестана впервые озвучил статистику жертв пневмонии
По словам главы Дагестана, сегодня в республике от коронавируса умерло 26 человек, от пневмонии 481 человек.
Московский Комсомолец в Дагестане 08:32
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Фигурное катание
ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании
Реальное время 03:36
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости вчера в 03:07
Армия и оружие
Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Что касается Китая, то и ему такое противостояние вряд ли будет по душе.
Planet Today 07:59
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Политика
Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
Происшествия
В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03