Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество
Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей
Бизнес поддержат, семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Накануне Владимир Путин провел видеоконференцию с главами регионов.
Первое альтернативное телевидение 07:20
Армия и оружие
Пентагон намерен помочь обанкротившейся спутниковой компании OneWeb
Заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон заявил, что Министерство обороны может оказать помощь обанкротившейся в марте британской спутниковой компании OneWeb, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 17:49
Общество
Роспотребнадзор проверит россиян на иммунитет к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России вскоре начнутся исследования иммунитета россиян к коронавирусу COVID-19 путем иммуноферментного анализа (ИФА).
Коммерсантъ 12:33
Музыка
Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO
В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия 13:39
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Наука
Эксперты: стволовые клетки могут откладывать свою смерть
Ugpressa.ru 16:34
Экономика
В «Авито» увидели восстановление спроса на рынке недвижимости
После резкого падения в связи с внедрением карантинных мер и ослаблением рубля спрос на российском рынке недвижимости в мае вырос на 46,7% в сравнении с самой нижней точкой падения на начало апреля.
РБК 06:53
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 13:14
Общество
Правительство утвердило правила получения выплат для семей с детьми
На дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года смогут претендовать российские семьи, которые имеют право на материнский капитал, а также семьи, в которых есть дети до трех лет.
News102.ru вчера в 17:27
Общество
Расширены категории семей, которые получат поддержку семей с детьми
Согласно Указу Президента России, расширены формы поддержки семей с детьми.
Шахтинские известия 10:51
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Общество
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
Происшествия
При пожаре в больнице Петербурга погибли пациенты на ИВЛ
При пожаре в петербургской больнице Святого Георгия, работающей на прием пациентов с коронавирусом, скончались пятеро человек.
Компания 01:24
Здоровье
В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом
В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия 15:57
Общество
Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости 15:33
Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
Транспорт
Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%
В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Здоровье
Определены округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу
В Московской области определены округа, где наблюдается наиболее неблагоприятная ситуация с коронавирусом.
Национальная служба новостей 15:44
Авто
Китайцы сделали кроссовер, который сильно похож на Rolls-Royce
Новинку уже успели представить, но в качестве концептуальной модели еще год назад во Франкфурте, что говорит о намерениях китайцев продавать его за границей Поднебесной.
Юга.ру 17:09
Здоровье
Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге
Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Киберспорт
The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One
Игромания.ру 12:46
Авто
Рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле рухнул на 48%
Тарантас Ньюс вчера в 09:54