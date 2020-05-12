Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.

Армия и оружие Пентагон намерен помочь обанкротившейся спутниковой компании OneWeb Заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон заявил, что Министерство обороны может оказать помощь обанкротившейся в марте британской спутниковой компании OneWeb, передает Интерфакс.

Общество Роспотребнадзор проверит россиян на иммунитет к коронавирусу Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России вскоре начнутся исследования иммунитета россиян к коронавирусу COVID-19 путем иммуноферментного анализа (ИФА). 5

Музыка Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни. 13

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 239

Экономика В «Авито» увидели восстановление спроса на рынке недвижимости После резкого падения в связи с внедрением карантинных мер и ослаблением рубля спрос на российском рынке недвижимости в мае вырос на 46,7% в сравнении с самой нижней точкой падения на начало апреля.

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Общество В России завершается период нерабочих дней Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней". 164

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Здоровье В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.

Общество Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.

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Авто Китайцы сделали кроссовер, который сильно похож на Rolls-Royce Новинку уже успели представить, но в качестве концептуальной модели еще год назад во Франкфурте, что говорит о намерениях китайцев продавать его за границей Поднебесной.