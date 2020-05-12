Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Здоровье
Эксперт оценил вероятность резкого скачка случаев инфицирования коронавирусом в России
Российским врачом-педиатром Евгением Тимаковым было оценена вероятность резкого скачка случаев инфицирования коронавирусом на территории России.
Ореанда-Новости 16:27
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Политика
Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
Рамблер 13:52
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Здоровье
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Фигурное катание
Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе
Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе.
Sport24.ru 09:40
Общество
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета 15:17
Общество
Семьям с детьми выплатят по 10 тысяч рублей
Бизнес поддержат, семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Накануне Владимир Путин провел видеоконференцию с главами регионов.
Первое альтернативное телевидение 07:20
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
BFM.ru 13:14
Общество
Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим
Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте.
Тульская пресса вчера в 13:08
Авто
Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 05:53
Кино
Критики назвали второсортным фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главными минусами фильма, по мнению критиков, оказались невнятный сценарий, а также слишком большой акцент на физических проявлениях болезни героя Харди.
iReactor 10:49
Политика
Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов
Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект.
РБК 16:37
Игры
В вакансиях Sony обнаружили дату выхода PlayStation 5
В вакансиях на работу компании Sony обнаружена дата выхода консоли PlayStation 5. Её появление на прилавках магазинов ожидали уже в октябре, но представители компании сообщили, что информация является ложной.
OAnews 11:03
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 14 млн просмотров
Новый клип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, опубликованный на YouTube-канале музыкантов в пятницу, 8 мая, собрал к утру понедельника свыше 14,3 млн просмотров.
Известия 10 мая в 22:06
Шоу-бизнес
Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей вчера в 03:11
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Общество
Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым
Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.
Lenta.ru 08:53
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа
Как рассказывает актриса, они с Ильёй учились в одной школе, он стал её первой любовью, и всё это в итоге вылилось в закономерную свадьбу.
Bimru.ru 13:50
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Наука
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:22
Политика
Пражские страдания
Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
Русская народная линия 11:01
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Авто
В России ужесточают требования ввоза праворульных машин
В России снова делают более жесткими требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации транспортных средств с правым рулем.
SpeedMe 10 мая в 05:59