Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. 3K

Космос Астрономы обнаружили ближайшую к Земле чёрную дыру «Скрытая чёрная дыра в HR 6819 — одна из самых первых обнаруженных чёрных дыр звёздной массы, которые не взаимодействуют активно со своим окружением и поэтому остаются поистине чёрными», — отметили представители обсерватории. 23

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 547

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Футбол УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Гаджеты Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ. 4