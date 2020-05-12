Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог, заразившаяся коронавирусом
Врач-реаниматолог калининградской областной клинической больницы, заразившаяся коронавирусом, умерла на 66-м году жизни.
ТАСС 14:24
Космос
Астрономы обнаружили ближайшую к Земле чёрную дыру
«Скрытая чёрная дыра в HR 6819 — одна из самых первых обнаруженных чёрных дыр звёздной массы, которые не взаимодействуют активно со своим окружением и поэтому остаются поистине чёрными», — отметили представители обсерватории.
Машины и Механизмы 09 мая в 04:59
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.
РИАМО 09:07
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун проходит лечение от COVID-19. Бизнесмен рассказал о своем самочувствии.
Вести.Ru 12:52
Гаджеты
Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник
Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
3DNews 10:13
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Футбол
УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов
УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Pravda.Ru вчера в 09:11
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
В интернет попали снимки нового Mercedes-Benz S-Класса, который сфотографировали в Китае во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс 04:34
Общество
Почти 2 млн петербуржцев получат выплаты для покупки масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 миллионов жителей получат единовременные выплаты на покупку необходимых средств защиты в условиях пандемии коронавируса.
АБН 14:33
Здоровье
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Общество
Жалобы на завышение цен на медицинские перчатки поступили в ФАС
Жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток поступают в Федеральную антимонопольную службу, сообщили в ведомстве.
Российская газета 12:54
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Происшествия
При пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди
Утром в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. По предварительной информации, пожар начался в отделении реанимации.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:11
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Общество
В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая
Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
Городовой 01:57
Музыка
Little Big представит акустическую версию песни Uno
Говорит Москва 10:30
Общество
Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом
По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
Регион 64 12:47
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Кино
Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона
Live24 вчера в 14:47
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro
Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
The GEEK 11:21
Происшествия
На Украине ветеран АТО спросил у друга «чей Крым?» и всадил в него шампур
Бывший военнослужащий, 40-летний участник боевых действий на востоке Украины, после распития спиртных напитков вступил в политическую дискуссию.
Lenta.ru 12:34
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Путешествия
Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму
Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу.
Деловое.ТВ 12:43