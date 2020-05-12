Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 154

Общество Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.

Общество На Кубани с 1 июня начнут работать санатории Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 594

Интернет YouTube Music заменит «Google Play Музыку» Платформа для прослушивания музыки YouTube Musiс в скором времени должна заменить сервис «Google Play Музыка».

Политика Власти Германии намерены полностью открыть границы к 15 июня Берлин, 12 мая 2020, 20:09 — REGNUM Поэтапно открыть границы с соседними странами и полностью отказаться от ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, рассчитывают к 15 июня власти Германии.

Здоровье 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом. 8

Общество Власти Москвы ответили на сообщения о продаже масок в метро с наценкой Во вторник на сайте Би-би-си был опубликован материал о закупках московским метро средств защиты, где сказано, что подземка якобы приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки - за 4,37 и продает их с большой наценкой. 696

Политика Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране. 185

Общество Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина 12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина. 211

Кино CW приобрел права на показ «Болотной твари» Сериал закрыли после первого сезона. Канал CW приобрел права на показ сериала "Болотная тварь" от DC Universe.

Культура Опубликовано новое расписание Платоновского фестиваля Организаторы Платоновского фестиваля опубликовали новое расписание форума искусств, который должен пройти в Воронеже с 13 по 27 сентября. 3

Здоровье Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. 9

Происшествия В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны. 1

Авто Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей. 38

Общество Россия вышла на второе место в мире по заражению коронавирусом Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в России с начала пандемии достигло 232243, из-за чего РФ заняла второе место в мире по данному показателю после США (1347936). 46

Политика Госдума ужесточила запрет на право избираться осужденным гражданам К уже имеющемуся списку из статьи уголовного кодекса добавили еще 50, в том числе, те, по которым нередко получают приговоры политические активисты. 1