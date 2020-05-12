Экономика
КоммерсантъСечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Общество
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург 14:01
Интернет
YouTube Music заменит «Google Play Музыку»
Платформа для прослушивания музыки YouTube Musiс в скором времени должна заменить сервис «Google Play Музыка».
Афиша Daily 14:58
Политика
Власти Германии намерены полностью открыть границы к 15 июня
Берлин, 12 мая 2020, 20:09 — REGNUM Поэтапно открыть границы с соседними странами и полностью отказаться от ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, рассчитывают к 15 июня власти Германии.
REGNUM 13:09
Технологии
Ученые Ирана создали тест-систему, выявляющую коронавирус за 30 секунд
В Иране ученые смогли создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус можно выявить за полминуты.
Аргументы недели 13:43
Здоровье
79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом
Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом.
Saratovnews 05:59
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения о продаже масок в метро с наценкой
Во вторник на сайте Би-би-си был опубликован материал о закупках московским метро средств защиты, где сказано, что подземка якобы приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки - за 4,37 и продает их с большой наценкой.
РИА Новости 14:56
Политика
Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг
Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
RT на русском 12:41
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Кино
CW приобрел права на показ «Болотной твари»
Сериал закрыли после первого сезона. Канал CW приобрел права на показ сериала "Болотная тварь" от DC Universe.
Piter.tv 08:23
Общество
Голикова назвала число регионов, которые могут снять ограничения
Сегодня 11 российских регионов могут выйти из режима ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, перейдя сразу ко второму этапу.
Профиль вчера в 10:54
Культура
Опубликовано новое расписание Платоновского фестиваля
Организаторы Платоновского фестиваля опубликовали новое расписание форума искусств, который должен пройти в Воронеже с 13 по 27 сентября.
МОЁ! Оnline Воронеж 10:23
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01
Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Происшествия
В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
Армия и оружие
Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке
Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
Здоровье
Госпиталь в парке «Патриот» вместит более 1,4 тысячи пациентов с COVID
Инфекционный госпиталь в парке "Патриот" сможет принять более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом.
Радио Sputnik 14:52
Общество
Россия вышла на второе место в мире по заражению коронавирусом
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в России с начала пандемии достигло 232243, из-за чего РФ заняла второе место в мире по данному показателю после США (1347936).
Московский Комсомолец 04:08
Политика
Госдума ужесточила запрет на право избираться осужденным гражданам
К уже имеющемуся списку из статьи уголовного кодекса добавили еще 50, в том числе, те, по которым нередко получают приговоры политические активисты.
Эхо Москвы 15:01
Футбол
Чемпионат Чехии возобновится 23 мая
Руководство профессиональной лиги Чехии (LFA) на заседании во вторник приняло решение возобновить чемпионат страны 23 мая.
Матч ТВ 13:57
Общество
Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
Ведомости 12:54