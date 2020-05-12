Энергетика

News.ruNews.ruСечин попросил у кабмина льготы для газовых проектов «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил в кабмин РФ письмо, в котором попросил предоставить налоговые льготы на проекты по трудноизвлекаемым залежам газа березовской свиты в Западной Сибири.
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Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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