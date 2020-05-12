Энергетика
ИнфоросСечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Как пишет РБК, главой "Роснефти" Игорем Сечиным в правительство РФ было направлено письмо с просьбой о предоставлении налоговых льгот для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.РБК00:00
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