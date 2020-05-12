Энергетика

ИнфоросСечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»

Как пишет РБК, главой "Роснефти" Игорем Сечиным в правительство РФ было направлено письмо с просьбой о предоставлении налоговых льгот для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
Читать в источнике
Комментировать481
с чего всё началось

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.
РБК00:00

Подробнее о событии

«Роснефть» попросила льготы для всех разработчиков сложных запасов газа

Интерфакс04:40

«Роснефть» заявила о просьбе не особых, а равных условий добычи «трудных» запасов газа

Коммерсантъ04:35

РБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»

Ведомости01:33

Сечин попросил льготы для газового проекта «Роснефти»

URA.Ru02:00

Глава Роснефти Игорь Сечин попросил у правительства налоговые льготы для газовых проектов компании

Эхо Москвы01:34

В «Роснефти» заявили, что не просят льгот при разработке сложных газовых проектов

ТАСС04:29

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:00, Ашберн

Комментарии

Политика

В Крыму прокомментировали заявление Климкина о возвращении полуострова

Гемпель уточнил, что варианты "возвращения" Крыма – это полный бред. В Крыму прокомментировали заявление Климкина о возвращении полуострова.
Деловое.ТВ 04:31
63
Общество

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
66
Политика

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
1
Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Как сообщает источник, у Тони диагностирован перелом орбитальной кости. Напомним, американец проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.
Vprognoze.ru вчера в 02:14
1
Общество

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

В России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились.
РИА Новости 04:45
Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

На сайте posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис для оформления выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.
Газета.Ru 09:21
131
Общество

Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет

Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда вчера в 10:49
2K
Происшествия

В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
2
Общество

Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом

Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом, заявила Голикова.
ТАСС 09:31
1
Общество

Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры

Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры Торговые центры в Саратовской области должны быть открыты.
Московский Комсомолец 06:36
14
Происшествия

Челябинский полицейский изнасиловал дубинкой задержанного

Как рассказал источник издания, по версии следственных органов, 6 мая сотрудники ППС задержали в Челябинске 42-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Московский Комсомолец 09:03
126
Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
824
Происшествия

У офиса президента Украины подожгли шину

Киев, 12 мая 2020, 14:55 — REGNUM Полиция задержала «активиста», который поджёг шину в ведре у офиса президента Украины.
REGNUM 07:55
Экономика

Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
304
Экономика

«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
320
Здоровье

В Оренбуржье выявили 57 новых случаев коронавируса

За истекшие сутки в Оренбургской области выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Orenburg.media 07:46
121
Общество

В ВОЗ уточнили, как долго коронавирус живет на поверхностях

Росбалт 09:46
25
Происшествия

В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 09:37
3
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
2K
Космос

Орбитальный беспилотник X-37B готовится к новому полёту

ANNA-News 10 мая в 11:09
6
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
970
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались в пределах 30 долларов

Позитивной динамикой закрылись торги и на Лондонской бирже. Там североморское топливо преодолело отметку в 31 доллар.
РЕН ТВ 03:21
11
Единоборства

Тайсон продемонстрировал нарезку своих тренировок

Metaratings вчера в 15:55
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

РБК 09:30
749
Общество

Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
2,8K
Шоу-бизнес

Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната

Американская певица Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната.
Lenta.ru 09:50
Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
91
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
78
Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 07:57
18
Общество

Коронавирус сохраняется на поверхностях в течение 3 суток – Попова

По словам Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях трое суток.
Москва 24 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное