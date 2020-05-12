Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.

с чего всё началось

Как пишет РБК, главой "Роснефти" Игорем Сечиным в правительство РФ было направлено письмо с просьбой о предоставлении налоговых льгот для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.

Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»

Общество Дмитрий Песков заболел коронавирусом В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом. 66

Единоборства У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости Как сообщает источник, у Тони диагностирован перелом орбитальной кости. Напомним, американец проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. 1

Общество Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом В России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились.

Происшествия Челябинский полицейский изнасиловал дубинкой задержанного Как рассказал источник издания, по версии следственных органов, 6 мая сотрудники ППС задержали в Челябинске 42-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 126

Здоровье Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19. 824

Происшествия У офиса президента Украины подожгли шину Киев, 12 мая 2020, 14:55 — REGNUM Полиция задержала «активиста», который поджёг шину в ведре у офиса президента Украины.

Экономика Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. 304

Экономика «Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб. 320

Происшествия В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ. 3

Шоу-бизнес Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната Американская певица Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната.

Политика Польша считает Россию основной угрозой Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. 91