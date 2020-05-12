Энергетика
РБКСечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.
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Комментарии
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Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге
Пять человек, по предварительным данным, погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
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Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
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Реальное количество умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Путин: семьи с детьми могут единоразово получить 33 тысячи рублей
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Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
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Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков, если Анкара не снимет аналогичные меры в отношении российских операторов.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Москва, 11 мая 2020, 16:33 — REGNUM Доплата будет введена для сотрудников социальных учреждений, заявил 11 мая российский президент Владимир Путин в обращении к согражданам.
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Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
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В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
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Власти Волгоградской области при благоприятном развитии с 20 мая планируют открыть магазины непродовольственных товаров, а разрешить прогулки уже с 14 мая.
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В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом
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Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса
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