Энергетика
РБКСечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Березовская свита имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, поэтому промышленная добыча газа из этих залежей без льгот нерентабельна, следует из письма Сечина. Глава «Роснефти» предлагает снизить ставку НДПИ для таких залежей, установив для нее коэффициент 0,21.
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с чего всё началось
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.РБК00:00
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