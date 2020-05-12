Энергетика

РБКРБКСечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.
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Сечин попросил у правительства налоговые льготы для разработки труднодоступных запасов газа на Ямале

Накануне.Ru01:37

Сечин попросил льготы для газового проекта «Роснефти»

URA.Ru02:00

РБК: «Роснефть» попросила правительство о налоговых льготах для сложных газовых проектов

ТАСС01:42

Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»

Компания02:10

Глава Роснефти Игорь Сечин попросил у правительства налоговые льготы для газовых проектов компании

Эхо Москвы01:34

РБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»

Ведомости01:33

Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»

РБК00:00
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FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
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Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
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По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня.
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В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

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ТАСС 10 мая в 17:01
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Энергетика

Brent подорожала до $29,71 за баррель

К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель.
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НПФ получили по итогам года 60 млрд руб. вознаграждения

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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Новая газета вчера в 09:17
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.
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Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки

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В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек

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Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса

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По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Происшествия

В Саратовской области пропавший полгода назад мужчина найден мертвым

Романовский район, 12 мая 2020, 08:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального СКР.
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ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

МК-Спорт вчера в 11:50
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Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

После продажи "Ведомостей" издатель остался должен эти деньги уже новым владельцам – это и есть большая часть текущей задолженности БНМ.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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Представляет собой территорию, простирающуюся на две с половиной тысячи километров от Северного Ледовитого океана до возвышенностей Казахского мелкосопочника и на тысячу девятьсот километров от гор Урала до Енисея. Около восьмидесяти процентов площади Западной Сибири расположено в пределах Западно-Сибирской равнины, состоящей из двух плоских чашеобразных сильно заболоченных впадин, разделенных повышенными до 175-200 м Сибирскими Увалами. На юго-востоке Западно-Сибирская равнина, постепенно повышаясь, сменяется предгорьями Алтая, Салаира, Кузнецкого Алатау и Горной Шории.
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