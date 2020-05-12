Энергетика
РБКСечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.
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Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
Интерфакс 00:46
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, российский лидер Владимир Путин проведет совещание, на котором будет поднят вопрос о ситуации с распространение коронавируса в России, в том числе возможность продления периода нерабочих дней в стране после 11 мая.
Журналистская правда 10 мая в 10:40
Общество
От коронавируса в Омской области умер 8-й человек
По состоянию на 12 мая в Омской области опять заметно ухудшилась эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.
Коммерческие Вести 00:27
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Здоровье
Главврач каменского ковидного госпиталя ответил на жалобы пациентки
Алтайская правда 00:30
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим
Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси.
RT на русском 00:05
Общество
В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето
Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса
Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7–8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РБК 00:39
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Культура
В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева
Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу заражений коронавирусом
Россия обошла по числу заражений коронавирусом Италию и Великобританию и вышла на третье место в мире по этому показателю.
Телеканал RTVI вчера в 03:42
Общество
Власти Уханя решили тестировать на коронавирус всех жителей города
Оперативный штаб по борьбе против распространения коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения нового вируса, отдал указание провести тесты на наличие коронавирусной инфекции среди всего населения города.
ФедералПресс 01:00
Политика
Ветеран из США призвал помнить о роли СССР во Второй мировой войне
Как передают РИА Новости, Белый дом умалчивает об участии СССР в войне против нацизма, упоминая в соцсетях Вторую мировую.
Политика Сегодня вчера в 23:18
Кино
Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона
Live24 вчера в 14:47
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Экономика
Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога
Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке.
Ведомости вчера в 23:26
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Здоровье
В Алтайском крае 84 человека выздоровели от коронавируса
За последние сутки 84 жителя Алтайского края полностью поправились от коронавируса.
Толк вчера в 23:49
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Частично ввели в Самарской области послабление режима самоизоляции
Некоторые послабления режима ограничений вводятся с 12 мая в городах Кинель, Отрадный, Октябрьск и Похвистнево, а также на территории 18 районов Самарской области.
Ugpressa.ru вчера в 17:12
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости вчера в 14:10
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10 мая в 10:14
Кино
«Сила в правде»: фильму «Брат 2» исполнилось 20 лет
Сегодня исполняется 20 лет со дня премьеры фильма «Брат 2». Вторую часть культовой картины Алексея Балабанова презентовали в кинотеатре «Пушкинский».
МИР 24 вчера в 11:53
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Гаджеты
Долгожданный смартфон Redmi Note 9 Pro Max поступает в продажу
UfaTime.ru вчера в 09:29