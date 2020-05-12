Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.

с чего всё началось

Игорь Сечин попросил правительство предоставить льготы для газовых проектов "Роснефти". Особые условия он попросил для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Общество В Воронежской области продлили режим самоизоляции Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева. 9

Общество Хакеры продают данные миллионов клиентов курьерской службы В продаже в интернете появилась база данных, которые якобы принадлежат более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-доставки СДЭК. 80

Здоровье В больницах России образовалось 400 очагов коронавируса Около 400 очагов коронавируса COVID-19 возникло в российских больницах, пациенты опасаются туда приходить, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 2

Общество Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более чем 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическым вопросам. 6

Экономика Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов. 199

Шоу-бизнес Джиган рассказал в эфире у Тимати о лечении от наркозависимости Джиган рассказал своему другу Тимати, с которым у него случился конфликт как раз на почве наркозависимости, о трех неделях в столичной реабилитационной клинике. 2

Общество Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей. 913

Политика Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. 868

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 744

Общество Стреляющий щит испытывают российские инженеры В интервью ТАСС заместитель управляющего директора «НИИ прикладной химии» (НИИПХ, входит в Ростех) по гражданской продукции, военно-техническому сотрудничеству и маркетингу Артем Муранов сообщил, что в настоящее время проводятся испытания стреляющего щита «Легион» по заказу одного из российских силовых ведомств. 2

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд. 18

Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха. 657

Фигурное катание Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.

Здоровье 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом. 1

Наука Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу Американские биологи выяснили, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, уменьшается.

Спорт Умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров Главный тренер женской сборной команды России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщает Газета.ru.

Происшествия В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве. 53

Происшествия На Украине проверяют причастность чиновников к утечке данных в Telegram Госбюро расследований Украины проверяет причастность чиновников министерства внутренних дел и государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев через Telegram-бот, сообщила в среду пресс-служба бюро.