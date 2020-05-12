Энергетика
Деловое.ТВСечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Игорь Сечин попросил правительство предоставить льготы для газовых проектов "Роснефти". Особые условия он попросил для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
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с чего всё началось
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.РБКвчера в 00:00
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«Роснефть» заявила о просьбе не особых, а равных условий добычи «трудных» запасов газа
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