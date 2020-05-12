Энергетика
ВедомостиРБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири, пишет РБК со ссылкой на источники.
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.РБК00:00
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Комментарии
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Российская газета вчера в 09:43
Политика
Путин заявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
Общество
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Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Известия вчера в 17:38
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Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
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Врач назвала лучшую маску для защиты от коронавируса
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В России за сутки зафиксировали почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 100 смертей За последние сутки в России выявили 10899 случаев заражения коронавирусом, передает федеральный оперативный штаб.
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Путин объявил о новых выплатах на детей
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Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ.
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В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
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В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом
РИА Новости 03:39
Общество
Еще 66 человек заболели коронавирусом в Самарской области
Сегодня, 12 мая, в Самарской области выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 03:43
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РИА Новости 03:54
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Контролеры начали проверять маски и перчатки у москвичей
За повторные нарушения меры будут ужесточать, сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в эфире Первого канала.
Москва 24 03:05