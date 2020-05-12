Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.

с чего всё началось

Пока основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов «Роснефти» — Харампурское месторождение, которое компания разрабатывает вместе с BP (у британской компании 49% в проекте), следует из письма главы российской госкомпании в правительство.

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

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