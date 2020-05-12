Энергетика

РБКРБКСечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Пока основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов «Роснефти» — Харампурское месторождение, которое компания разрабатывает вместе с BP (у британской компании 49% в проекте), следует из письма главы российской госкомпании в правительство.
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Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.
РБК00:00

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РБК: «Роснефть» попросила правительство о налоговых льготах для сложных газовых проектов

ТАСС01:42

«Роснефть» попросила у правительства льготы для сложного газового месторождения

Интерфакс03:10

Сечин попросил льготы для газового проекта «Роснефти»

URA.Ru02:00

РБК: глава «Роснефти» попросил у правительства льготы для газового проекта

Коммерсантъ03:42

Глава Роснефти Игорь Сечин попросил у правительства налоговые льготы для газовых проектов компании

Эхо Москвы01:34

РБК: Сечин попросил у Мишустина льготы для газового проекта «Роснефти»

Ведомости01:33

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

РБК00:00
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Игорь Иванович Сечин
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