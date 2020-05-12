Энергетика
РБКСечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Пока основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов «Роснефти» — Харампурское месторождение, которое компания разрабатывает вместе с BP (у британской компании 49% в проекте), следует из письма главы российской госкомпании в правительство.
Читать в источнике
Оценить417
с чего всё началось
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Комментарии
Общество
За сутки двое рязанцев умерли от коронавируса
За сутки двое рязанцев умерли от коронавируса. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил федеральный оперштаб.
RZN.info 03:27
Общество
По 10 тысяч рублей получат все семьи с детьми от 3 до 15 лет в Бердске
В обращении к нации президент озвучил, что с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
Свидетель (г. Бердск) 02:06
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс 00:46
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом
В России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса за стуки.
BFM.ru 03:37
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам.
Тверские ведомости вчера в 06:06
Футбол
Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва
Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.
Вести.Ru вчера в 15:41
Кино
«Сила в правде»: фильму «Брат 2» исполнилось 20 лет
Сегодня исполняется 20 лет со дня премьеры фильма «Брат 2». Вторую часть культовой картины Алексея Балабанова презентовали в кинотеатре «Пушкинский».
МИР 24 вчера в 11:53
Происшествия
В Кузбассе произошел взрыв на военном полигоне
Российская газета 02:08
Политика
МИД Украины назвали рассадником шизофрении
Внешнеполитическое ведомство Украины делает ненавистнические заявления и является "рассадником шизофрении".
Российская газета 02:32
Общество
В России за последние сутки выявлено 11 656 новых случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлено 11 656 новых случаев заражение коронавирусной инфекции, общее число зафиксированных случаев достигло 221 344.
Четвертая Власть вчера в 03:45
Политика
Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Хоккей
Первая победа Тихонова и 9 новичков в составе. Как сборная СССР выиграла ЧМ-1978
Неуверенное начало На чемпионат мира 1978 года в Праге сборную Советского Союза привёз Виктор Тихонов, который значительно обновил состав, взяв в команду сразу 9 новичков, и поначалу турнир складывался для нашей сборной очень непросто.
Чемпионат вчера в 06:00
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Наука
Сверхпроводник сделали источником магнитного поля
Физики экспериментально обнаружили новое квантовое состояние сверхпроводника, в котором материал становится источником магнитного поля.
N+1 02:32
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
Маск объявил о возобновлении производства на заводе в Калифорнии
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в понедельник, что производство на линиях калифорнийского завода возобновляется.
Коммерсантъ вчера в 20:27
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru вчера в 12:24
Происшествия
В Крыму скончались две женщины с коронавирусом
Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму.
REGNUM 03:51
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Фигурное катание
ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании
Реальное время 03:36
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM вчера в 01:29
Гаджеты
Ёмкость твердотельных накопителей HP EX900 Pro M.2 NVMe 1.3 достигает 1 Тбайт
Компания HP подготовила к выпуску твердотельные (SSD) накопители серии EX900 Pro: изделия выполнены в формате М.2, благодаря чему подходят для использования в настольных компьютерах, ноутбуках и ультрабуках.
3DNews 01:56
Общество
Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением
В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски.
Lenta.ru 02:56
Политика
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Общество
Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
RuNews24.ru вчера в 12:14