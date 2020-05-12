Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Об этом говорится в письме Сечина на имя Мишустина от 23 марта.

с чего всё началось

Березовская свита имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, поэтому промышленная добыча газа из этих залежей без льгот нерентабельна, следует из письма Сечина. Глава «Роснефти» предлагает снизить ставку НДПИ для таких залежей, установив для нее коэффициент 0,21.

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. 26

Общество Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом. 630

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 3K

Технологии Microsoft и Intel упростят идентификацию вредоносного ПО путём его преобразования в изображения Стало известно о том, что специалисты компаний Microsoft и Intel занимаются совместной разработкой нового метода идентификации вредоносного программного обеспечения.

Политика Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24". 257

Происшествия В администрации Инты проходят следственные мероприятия В администрации Инты проходят следственные мероприятия, работают оперативники, сообщает источник БНК.

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 135

Общество В России пять журналистов умерли от коронавируса Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. 13

Общество В России за сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса В России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса.

Общество В Новосибирске продлили режим самоизоляции Во время брифинга в понедельник, 11 мая глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил о продлении введенного ранее режима самоизоляции. 134

Игры Bethesda рассказала о релизе The Elder Scrolls VI The Elder Scrolls является игрой, у которой много поклонников, потому новости о нескором выходе новой части многих огорчили. 6

Происшествия Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.