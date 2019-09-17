Экономика
BFM.ruСечин пожаловался Путину на Минфин
Глава «Роснефти» Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на предвзятость Минфина в вопросе льгот в размере 2,6 триллиона рублей для освоения Арктики. Соответствующее письмо было направлено в конце августа, пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).Коммерсантъвчера в 18:07
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