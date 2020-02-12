Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» устала резать расходы

Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
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с чего всё началось

«Роснефть» устала резать расходы

Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 17:48

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Сечин попросил Путина по-новому оценивать эффективность глав госкомпаний

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ГЛАС.RU03:51

«Роснефть» устала резать расходы

Коммерсантъвчера в 17:48
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В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
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Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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Путин назвал условия для демографического роста в стране

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В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённом по схожей методике, рейтинг доверия Путину в январе достиг 30,6% (правда, в декабре 2019 года он был ниже 30%).
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Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
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ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

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Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
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Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
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Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ

«За 7 минут 50 секунд до конца первого периода Джей Боумистер после завершения смены перенёс сердечный приступ и упал со скамейки», — сказал Армстронг.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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