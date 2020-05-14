Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил Владимиру Путину освободить инвестиции компании в генетику от налогов. С предложением он выступил на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

Сечин предложил освободить инвестиции «Роснефти» в генетику от налогов

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