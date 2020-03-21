Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года. Он подчеркнул, что нефтяной рынок сейчас переживает кризис из-за распространения коронавируса, а также политических и санкционных факторов.
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Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

РБК20 марта в 17:15

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Интерфаксвчера в 01:30

Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

Вести.Ru20 марта в 19:00

Время Белковского: Станислав Белковский

Эхо Москвы00:00

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

ТАСС20 марта в 16:34

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

RT на русском20 марта в 16:23

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

РИА Новости20 марта в 16:03
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Игорь Иванович Сечин
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