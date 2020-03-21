Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти. При этом нефтекомпания, по его словам, может вести добычу на текущем уровне 22 года без дополнительных вложений в разведку.

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Общество ФАС подтвердил: одноразовых масок в аптеках Хакасии нет Чтобы признать простую и очевидную истину - что масок в большинстве городских аптек нет, пресс-служба ведомства создала шедевр на три с половиной тысячи знаков.

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