Экономика

Газета.RuГазета.RuСечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
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Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи
 с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.
РБКвчера в 07:21

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»

Комсомольская правдавчера в 11:22

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ruвчера в 10:21

Сечин заявил, что проект «Восток ойл» приведет к росту ВВП России на 2% в год

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Получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
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Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
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Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
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Китайский этап чемпионата мира в «Формуле-1», который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса.
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Осталась без жилья: дочь Пригожина рассказала о проблемах с квартирой

Дочь Иосифа Пригожина Даная пожаловалась на проблемы.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

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Экономика

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Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
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Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли.
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Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме

В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

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Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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