Экономика
Газета.RuСечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
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с чего всё началось
Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.РБКвчера в 07:21
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»
Комсомольская правдавчера в 11:22
Сечин рассказал Путину о мегапроекте в Арктике с инвестициями 10 трлн рублей
БИЗНЕС Onlineвчера в 06:08
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