с чего всё началось

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.

Общество В России предложили штрафовать за шум в дневное время В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов, и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники.

Интернет Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.

Происшествия Стрельба на Лубянке рикошетит проверками Все, кто оказался в кабинете начальника отдела, по словам источников, как и другие сотрудники, наблюдавшие вооруженный инцидент, сразу же после него в течение нескольких часов писали объяснения, в том числе и для управления собственной безопасности ФСБ.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Общество Умер бывший разведчик Алексей Ботян Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Политика Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.

Общество Финская журналистка оценила обед российских школьников Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.

Политика Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.

Игры На официальном сайте появилась PlayStation 5 В конце февраля ожидается презентация игровой консоли PlayStation 5. Она запланирована в Нью-Йорке, в Sony Hall.

Политика В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.

Шоу-бизнес Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте В целом подписчики оставили девушке массу комплиментов, однако при этом многие обратили внимание, что фигура дочери Абрамовича выглядит далеко не совершенной.

Происшествия Полицейский покончил с собой в Амурской области Инфо выяснило, что погибший был полицейским кинологом отдела конвоирования и охраны подозреваемых и обвиняемых райчихинского ИВС.

Хоккей Овечкин прокомментировал спад «Вашингтона» Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о проигрыше в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс".

Экономика Часть россиян прекратили платить по ипотеке Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.