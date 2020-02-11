Экономика
Газета.RuСечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Читать в источнике
Оценить174
с чего всё началось
Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.РБК11 февраля в 07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»
Комсомольская правда11 февраля в 11:22
Сечин рассказал Путину о мегапроекте в Арктике с инвестициями 10 трлн рублей
БИЗНЕС Online11 февраля в 06:08
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество
На лайнере в Японии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
В России предложили штрафовать за шум в дневное время
В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов, и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники.
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Происшествия
Стрельба на Лубянке рикошетит проверками
Все, кто оказался в кабинете начальника отдела, по словам источников, как и другие сотрудники, наблюдавшие вооруженный инцидент, сразу же после него в течение нескольких часов писали объяснения, в том числе и для управления собственной безопасности ФСБ.
Общество
Цискаридзе рассекретил размер зарплат артистов балета
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Здоровье
В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Умер бывший разведчик Алексей Ботян
Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Армия и оружие
В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе
Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Политика
Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое
Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.
Общество
Финская журналистка оценила обед российских школьников
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Игры
На официальном сайте появилась PlayStation 5
В конце февраля ожидается презентация игровой консоли PlayStation 5. Она запланирована в Нью-Йорке, в Sony Hall.
Политика
В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма
Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Происшествия
Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой
Юная жительница Калужской области получила компрессионный перелом позвоночника в результате ДТП, виновницей которого стала 33-летняя послушница монастыря, сообщили в региональном управлении МВД.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
В целом подписчики оставили девушке массу комплиментов, однако при этом многие обратили внимание, что фигура дочери Абрамовича выглядит далеко не совершенной.
Происшествия
Полицейский покончил с собой в Амурской области
Инфо выяснило, что погибший был полицейским кинологом отдела конвоирования и охраны подозреваемых и обвиняемых райчихинского ИВС.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Хоккей
Овечкин прокомментировал спад «Вашингтона»
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о проигрыше в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс".
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Армия и оружие
Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами
Боевики произвели ракетный удар. Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с экстремистами.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Шоу-бизнес
Отношения с канадской миллионершей подтвердил Прохор Шаляпин
Свои отношения с 40-летней Татьяной певец подтвердил в интервью с журналистом одного из популярных изданий.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта
Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.