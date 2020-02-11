Экономика
Газета.RuСечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»
Комсомольская правда11:22
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