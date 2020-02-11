с чего всё началось

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.

Политика Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года — ред. РБК) взяли самоотвод после вмешательства минюста.

Общество Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью Представитель главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна отказалась комментировать сообщения СМИ о якобы причастности Брюна к делу о мошенничестве в связи с введением нового порядка медосвидетельствования для водителей.

Здоровье ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.

Экономика В России пенсионерам повысили доплату за возраст В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.

Спорт Большунов вошел в состав сборной России на «Скитур» Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на многодневную гонку "Скитур", совмещенную с этапами Кубка мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Общество Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.

Кино Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020» Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.

Политика Бывшим президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.

Общество В Госдуму внесли проект о минимальной зарплате для врачей Согласно документу, предлагается установить ограничение минимальной зарплаты врачей, в обязанности которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослым в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове, на уровне размера средней заработной платы в соответствующем российском субъекте.