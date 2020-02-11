Экономика

Газета.RuГазета.RuСечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
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Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи
 с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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Игорь Иванович Сечин
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