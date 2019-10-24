Финансы
News.ruСечин предупредил о грядущих глобальных валютных войнах
Президент компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что сразу несколько факторов могут привести к глобальным валютным войнам. Он уверен, что последствия такого развития событий предсказать невозможно.
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"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.РИА Новостивчера в 06:46
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США могут начать глобальную валютную войну, чтобы «сделать Америку великой» - Сечин
Царьградвчера в 07:43
Сечин рассказал о шоковых факторах, способных спровоцировать мировую рецессию
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
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