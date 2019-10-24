"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.

с чего всё началось

Президент компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что сразу несколько факторов могут привести к глобальным валютным войнам. Он уверен, что последствия такого развития событий предсказать невозможно.

Наука Чрезмерное употребление соли приводит к старческому слабоумию Научными сотрудниками из Национального Института неврологических расстройств и инсульта (США) сделано заключение о том, что чрезмерное употребление соли способно спровоцировать в организме когнитивные нарушения, в том числе и слабоумие.

Политика В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Общество Россияне стали больше тратить на штрафы Отмечается, что "средний чек" владельца автомобиля увеличился на 22%, при этом расходы включают в себя штрафы, техобслуживание, покупку бензина, а также услуги мойки и шиномонтажа.

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.

Авто Средняя стоимость авто до трех лет выросла в РФ до 878 тыс. рублей Согласно отчету «Авито», в текущем году средняя стоимость автомобилей не старше 2016 года выпуска выросла на 9% — до 878 тыс. рублей.

Экономика Иранские овощи и фрукты могут подешеветь в России Экономисты прогнозируют снижение цен на овощи и фрукты, ввозимые из Ирана, на 3–4% и увеличение их доли на российском рынке до 30%.

Происшествия Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".

Происшествия Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Общество Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.

Армия и оружие Российскую военную базу задумали создать в Африке Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.

Футбол ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.

Общество Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.

Политика Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов Россия списала государствам Африки более $20 млрд долгов, заявил президент Владимир Путин на экономическом форуме Россия – Африка, который проходит 23 октября в Сочи.

Общество Россиянам разъяснили способы защиты от мошенников при покупке жилья Специалисты объяснили, что при покупке квартиры необходимо внимательно изучать документы о собственности.

Шоу-бизнес Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей Сегодня Михаилу Галустяну исполняется 40 лет.

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Политика Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак.

Космос Фото дня: великолепное селфи Curiosity на марсианских просторах Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало великолепный автопортрет планетохода Curiosity, который бороздит просторы Марса.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.