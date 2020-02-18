Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с "Роснефтью". Об этом глава государства заявил на встрече с председателем правления российской компании Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Сечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко

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