Общество

РБКРБКСечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с "Роснефтью". Об этом глава государства заявил на встрече с председателем правления российской компании Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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