Общество
РБКСечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с "Роснефтью". Об этом глава государства заявил на встрече с председателем правления российской компании Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Армия и оружие
Украину уличили в поставках военной продукции в Россию
Технологии
Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои гаджеты
Xiaomi согласилась выполнять требования закона об обязательной предустановке российского софта на гаджеты.
Политика
МИД России обвинил Украину и ЕС в дискриминации жителей Донбасса
На днях Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в связи с «принудительной» выдачей жителям Донбасса паспортов провозглашённой Луганской народной республики.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Кино
Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»
В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Происшествия
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Общество
Безос направит $10 млрд на проекты по борьбе с изменением климата
В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе другой американский миллиардер – Джордж Сорос объявил о выделении $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменением климата.
Спорт
Sony запускает глобальные испытания для обладателей PS4
Sony объявила о старте первого глобального события «Праздник для игроков на PlayStation», в рамках которого сообщество должно достигнуть трёх целей.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Футбол
«Атлетико» и «Ливерпуль» огласили составы на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 18 февраля мадридский «Атлетико» примет на домашней арене «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.