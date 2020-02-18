Общество
REGNUMЛукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
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Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке на позиции ВСУ вблизи ряда населенных пунктов в Донбассе, назвав обострение ситуации попыткой срыва мирных процессов в регионе.
Единоборства
Нурмагомедов останется в США до боя с Фергюсоном
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Фигурное катание
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По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
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Политика
В России отреагировали на вызов поверенного в делах РФ в МИД Украины
В ответ на действия ФСБ России Украина вызвала временного поверенного в делах России в МИД Украины.
Общество
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Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Фигурное катание
Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
Политика
Россия и Турция подчеркнули приверженность договоренностям по Идлибу
Дипломаты России и Турции на переговорах 17-18 февраля подчеркнули приверженность ранее достигнутым договоренностям по снижению напряженности и облегчению гуманитарной ситуации в идлибской зоне деэскалации.
Общество
У Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт
Обследование подтвердило, что у журналиста Дмитрия Диброва случился микроинсульт.
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Хоккей
Овечкин отправил соперника за борт
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.