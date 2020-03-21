Энергетика
Российская газетаСечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года
Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года. Произойдет это в случае ухода с рынка сланцевой нефти. Текущие цены он не считает драматичными.
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Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель
Вести.Ru20 марта в 19:00
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