Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года. Произойдет это в случае ухода с рынка сланцевой нефти. Текущие цены он не считает драматичными.

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

Игры В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2 Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).

Здоровье Названы повышающие опасность коронавируса болезни У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.

Общество Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.

Общество В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.

Армия и оружие КНДР провела испытания новых тактических ракет Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях новых тактических управляемых ракет, которые созданы чтобы внести «эпохальные» изменения в оборонную стратегию страны.

Наука Вакцину от лихорадки Ласса нашли только теперь – 50 лет спустя Названный в честь нигерийской деревни, где впервые были зафиксированы случаи заболевания, вирус Ласса вызывает геморрагическую лихорадку и убивает около 5000 из сотен тысяч людей, инфицированных ежегодно в Западной Африке.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Политика ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.

Общество В США резко выросли продажи огнестрельного оружия Скачок спроса на огнестрельное оружие наблюдается во многих штатах США из-за распространения коронавирусной инфекции, передает 21 марта телеканал ABC.