Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаСечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года. Произойдет это в случае ухода с рынка сланцевой нефти. Текущие цены он не считает драматичными.
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РИА Новости20 марта в 16:03
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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