Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти. При этом нефтекомпания, по его словам, может вести добычу на текущем уровне 22 года без дополнительных вложений в разведку.
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Время Белковского: Станислав Белковский

Эхо Москвы00:00

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

ТАСС20 марта в 16:34

Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

Вести.Ru20 марта в 19:00

Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

РБК20 марта в 17:15

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Интерфаксвчера в 01:30

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

RT на русском20 марта в 16:23

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

РИА Новости20 марта в 16:03
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Игорь Иванович Сечин
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