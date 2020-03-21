Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти. При этом нефтекомпания, по его словам, может вести добычу на текущем уровне 22 года без дополнительных вложений в разведку.

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Армия и оружие Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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