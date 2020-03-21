Энергетика
КоммерсантъСечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти. При этом нефтекомпания, по его словам, может вести добычу на текущем уровне 22 года без дополнительных вложений в разведку.
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Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель
Вести.Ru20 марта в 19:00
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