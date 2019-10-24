Финансы

ИзвестияИзвестияСечин рассказал о факторах глобальной нестабильности

Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.
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с чего всё началось

Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.
РИА Новости06:46

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Игорь Сечин: США применяют на энергорынке политику угроз и шантажа

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Эхо Москвы08:42

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РБК07:08

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RT на русском07:55

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Царьград07:43

Сечин рассказал о шоковых факторах, способных спровоцировать мировую рецессию

Коммерсантъ08:08

Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

РИА Новости06:46
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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