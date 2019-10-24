Финансы
ИзвестияСечин рассказал о факторах глобальной нестабильности
Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.
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с чего всё началось
"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.РИА Новости06:46
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