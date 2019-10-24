Финансы

ИзвестияИзвестияСечин рассказал о факторах глобальной нестабильности

Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.
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с чего всё началось

Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.
РИА Новости06:46

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Игорь Сечин: США применяют на энергорынке политику угроз и шантажа

Комсомольская правда13:53

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РБК07:08

Сечин рассказал о шоковых факторах, способных спровоцировать мировую рецессию

Коммерсантъ08:08

Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

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Царьград07:43

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Эхо Москвы08:42

Сечин заявил, что принципы работы МВФ, возможно, нуждаются в корректировке

РИА Новости06:56
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Финансы

Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых

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На новых фигурантов так называемого «московского» дела, по данным правозащитников, оказывают давление в изоляторе

Сокамерники постоянно беседуют с фигурантами "московского" дела, призывают признать вину, начать сотрудничать со следствием и отказаться от своих адвокатов.
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Суд продлил арест Абызова до конца января

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Венди Уильямс не разделяет всеобщее чувство жалости к Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские в настоящий момент вовлечены в судебный процесс против британских газет, которые опубликовали частную переписку Меган Маркл, предположительно, взломав телефон принца Гарри.
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Индикатор 21 октября в 06:13
Армия и оружие

Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

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Армия и оружие

В США назвали С-400 «смертоносным оружием»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их «смертоносным оружием», пишут западные СМИ.
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Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

REGNUM вчера в 18:44
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Турция потребовала от США выдать командира сирийских курдов Мазлума Абди

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Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев

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Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

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Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Газета.Ru 15:04
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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