"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.

с чего всё началось

Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.

Финансы Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.

Политика Власти Германии отклонили предложение отменить санкции против РФ Бундестаг отклонил предложение оппозиционных партий Германии отменить антироссийские санкции и встать на путь «кооперации» с РФ, сообщает РИА Новости.

Автоспорт Renault не станет обжаловать дисквалификацию Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.

Экономика Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.

Происшествия Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов Саровский городской суд Нижегородской области в четверг приговорил сотрудника федерального ядерного центра к 3 годам 3 месяцам колонии за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах» Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».

Политика Россия прокомментировала скорое возобновление авиасообщения с Египтом Ранее официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады заявил, что вопрос о возобновлении полетов из России на курорты Египта будет решен в ближайшее время.

Футбол ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Шоу-бизнес Венди Уильямс не разделяет всеобщее чувство жалости к Меган Маркл Герцог и герцогиня Сассекские в настоящий момент вовлечены в судебный процесс против британских газет, которые опубликовали частную переписку Меган Маркл, предположительно, взломав телефон принца Гарри.

Наука Откуда все взялось? Астрофизик Олоф Забродин расскажет об истории Вселенной от рождения до момента образования первых атомных ядер — когда ее возраст составлял всего около секунды; о том, что такое пространство-время и квантовые поля и как эти понятия объединяются в квантовой космологии при рассмотрении сингулярностей.

Общество Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.

Гаджеты Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.