Финансы
РИА НовостиСечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.РИА Новости06:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:01, Ашберн
Армия и оружие
В ЛНР два человека ранены в результате обстрела ВСУ
Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства были ранены в результате обстрела украинских силовиков.
РЕН ТВ 13:51
Футбол
«Интер» планирует предложить «Барселоне» € 38 млн за Ракитича
Руководство миланского «Интера» предстоящей зимой намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
Чемпионат 12:20
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Общество
Побитый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:0 (2-й тайм)
В Москве стартовал матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между местным ЦСКА и венгерским «Ференцварошем».
Нева Спорт 12:55
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Происшествия
Абызов заявил, что его сын уехал в США
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в четверг в суде заявил, что один из его сыновей был вынужден уехать в США, опасаясь изъятия органами опеки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:31
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Спорт
Сафин пожаловался на награды для российских футболистов
Бывший теннисист Марат Сафин высказался о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
Lenta.ru 13:09
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Общество
Столичная мэрия согласовала «Русский марш» в районе Люблино
В этом году на "Русский марш" тоже было подано две заявки. Вторую столичная мэрия отклонила.
Эхо Москвы 13:03
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Хоккей
Салават Юлаев — Витязь 2:1 (Овертайм)
Победу уфимцам принес все тот же Сошников, оформивший дубль. Подмосковный клуб потерпел третье поражение подряд.
Sportbox.RU 12:36
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Теннис
Надаль и Джокович встретились с Нурсултаном Назарбаевым
Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль перед началом выставочного матча в Казахстане встретились с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
GoTennis.ru 12:19
Общество
«Газпром» ожидает от Украины ответа на предложения по транзиту газа
Члены правления ПАО «Газпром» высказали свои предложения по работе после 2019 года по транзиту и поставкам газа.
ФАН 12:19
Футбол
Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе
Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.
Pravda.Ru 11:05
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
REGNUM вчера в 18:44
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились о «судьбоносных решениях»
Взгляд.ру 22 октября в 13:17
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
RT на русском 12:03
Армия и оружие
Генсек НАТО увидел прогресс в ситуации на севере Сирии
Ситуация на севере Сирии улучшилась в последние дни.
REGNUM 08:47
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
News.ru вчера в 11:06