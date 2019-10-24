Финансы

РИА НовостиРИА НовостиСечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
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Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.
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